iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Новичок АПЛ возобновит интерес к звезде Шахтера

В чемпионате Англии может прибавиться украинцев.
Сегодня, 19:22       Автор: Антон Федорцив
Дмитрий Ризнык / ФК Шахтер
Дмитрий Ризнык / ФК Шахтер

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык остается на радаре английского Сандерленда. "Черные коты" могут вернуться к идее подписания вратаря, сообщает Sunderland Echo.

Украинец раньше был среди вариантов новичка Премьер-лиги. Впрочем, Сандерленд подписал нидерландского кипера Робина Руфса. Однако в лазарете макемов остается основной страж ворот Энтони Паттерсон.

В нынешнем сезоне Ризнык провел 5 матчей во всех турнирах, в четырех из которых не пропустил ни одного мяча. Контракт голкипера сборной Украины с "горняками" рассчитан до конца 2027 года. Рыночная стоимость – 7 млн евро.

Тем временем, украинец Андрей Лунин объявил решение по выступлениям за мадридский Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер сандерленд Дмитрий Ризнык

Статьи по теме

Полесье получило потенциального соперника в Лиге конференций Полесье получило потенциального соперника в Лиге конференций
Шахтер дожал Эпицентр на старте УПЛ Шахтер дожал Эпицентр на старте УПЛ
Панатинаикос и Шахтер рассудит знакомый обоим клубам рефери Панатинаикос и Шахтер рассудит знакомый обоим клубам рефери
Шахтер представил третий комплект формы Шахтер представил третий комплект формы

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа20:22
Арсенал готов расстаться с еще одним бесполезным игроком
Украина19:58
Металлист 1925 ничьей с Оболонью закрыл тур УПЛ
Европа19:45
Модрич: Я пришел в клуб, который в прошлом был тем, чем Реал является сегодня
Европа19:22
Новичок АПЛ возобновит интерес к звезде Шахтера
Европа18:59
Доннарумма не получил ни одного предложения
Европа18:45
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
Киберспорт18:25
Экс-тренеру Monte грозит серьезный тюремный срок
Европа18:21
Манчестер Сити согласовал новый контракт с вице-капитаном команды
Европа17:50
Моуринью может пригласить в Фенербхаче игрока из своего бывшего клуба
Водные17:38
Четырехкратная чемпионка мира присоединилась к Enhanced Games
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK