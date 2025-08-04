Новичок АПЛ возобновит интерес к звезде Шахтера

В чемпионате Англии может прибавиться украинцев.

Голкипер донецкого Шахтера Дмитрий Ризнык остается на радаре английского Сандерленда. "Черные коты" могут вернуться к идее подписания вратаря, сообщает Sunderland Echo.

Украинец раньше был среди вариантов новичка Премьер-лиги. Впрочем, Сандерленд подписал нидерландского кипера Робина Руфса. Однако в лазарете макемов остается основной страж ворот Энтони Паттерсон.

В нынешнем сезоне Ризнык провел 5 матчей во всех турнирах, в четырех из которых не пропустил ни одного мяча. Контракт голкипера сборной Украины с "горняками" рассчитан до конца 2027 года. Рыночная стоимость – 7 млн евро.

Тем временем, украинец Андрей Лунин объявил решение по выступлениям за мадридский Реал.

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