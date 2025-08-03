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Футбол

Рома установила цену на Довбика и ищет потенциальных покупателей

Конкретных предложений от претендентов на украинца римский клуб пока не получал.
Сегодня, 14:58       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Рома готовится распрощаться во время летнего трансферного окна с украинским нападающим Артемом Довбиком, который отыграл в составе "джаллоросси" всего год.

Как сообщает Romagiallorossa.it, 28-летний украинец больше не входит в планы нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Наставник отдает предпочтение форварду-новичку римской команды Эвану Фергюсону, который зарекомендовал себя в предсезонных спаррингах и рассматривается как игрок стартового состава.

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Рома установила цену на Довбика в размере 38 миллионов евро и занялась поиском потенциальных покупателей. Спортивный директор "джаллоросси" Фредерик Массара начал мониторить рынок и предложил украинского нападающего нескольким европейским клубам.

Тем не менее, по информации источника, пока никаких конкретных предложений по украинцу на желаемую римлянами сумму клубу не поступало.

Напомним, что за сезон, проведенный в Роме, Довбик сыграл 45 матчей во всех турнирах, отличившись 17 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ и Ла Лиги сделали запросы о трансфере Довбика.

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