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Футбол

Рома с голом Довбика одержала разгромную победу в спарринге

Украинский нападающий результативно вернулся на поле после мышечных проблем.
Вчера, 22:44       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В четверг, 31 июля, Рома в рамках подготовки к новому сезону провела товарищеский матч с французским клубом Канн.

В этом спарринге на поле после мышечных проблем вернулся украинский нападающий "джаллоросси" Артем Довбик и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 3:0.

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Рома повела в поединке уже в дебюте благодаря голу Стефана Эль-Шаарави, а под конец тайма итальянец ассистировал украинцу, который удвоил преимущество римлян.

В перерыве Довбика заменил Эван Фергюсон, который под занавес встречи поставил разгромную точку.

Рома - Канн 3:0

Голы: Эль-Шаарави, 3, Довбик, 43, Фергюсон, 88

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ и Ла Лиги сделали запросы о трансфере Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

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