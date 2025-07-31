Посредники предложили Довбика другому итальянскому гранду

Форвард Ромы Артем Довбик может получить шанс остаться в Италии, пишет Маттео Моретто.

По информации журналиста, услуги игрока через посредников предложили Милану.

Напомним, считается, что украинец не входит в планы нового главного тренера, а потому Довбик может быть продан за 40 млн евро.

Милан рассмотрит предложение, однако вряд ли будет предпринимать какие-то действия до конца трансферного окна.

В прошлом сезоне Артем Довбик 32 игры в Серии А и забил 12 голов, став лучшим бомбардиром Ромы.

Ранее также были названы английские клубы, заинтересованные в украинце.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!