iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Посредники предложили Довбика другому итальянскому гранду

Милан рассмотрит предложение.
Сегодня, 13:22       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Форвард Ромы Артем Довбик может получить шанс остаться в Италии, пишет Маттео Моретто.

По информации журналиста, услуги игрока через посредников предложили Милану.

Напомним, считается, что украинец не входит в планы нового главного тренера, а потому Довбик может быть продан за 40 млн евро.

Милан рассмотрит предложение, однако вряд ли будет предпринимать какие-то действия до конца трансферного окна.

В прошлом сезоне Артем Довбик 32 игры в Серии А и забил 12 голов, став лучшим бомбардиром Ромы.

Ранее также были названы английские клубы, заинтересованные в украинце.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик

Статьи по теме

Названы клубы АПЛ, которые заинтересованы в Довбике Названы клубы АПЛ, которые заинтересованы в Довбике
Довбик может продолжить в АПЛ Довбик может продолжить в АПЛ
Довбик пропустит третий кряду спарринг Ромы Довбик пропустит третий кряду спарринг Ромы
"Посмотрим, какую схему выберет тренер": Новичок Ромы высказался о конкуренции с Довбиком "Посмотрим, какую схему выберет тренер": Новичок Ромы высказался о конкуренции с Довбиком

Видео

Два ассиста Месси принесли Интер Майами победу в первом туре Кубка лиг
Два ассиста Месси принесли Интер Майами победу в первом туре Кубка лиг

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина легко обыграла россиянку во втором круге турнира в Монреале
просмотров

Последние новости

Лига Европы15:24
Шахтер - Бешикташ: Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа14:51
Форвард Барселоны заинтересовал саудовские клубы
Биатлон14:30
Президент Германии прокомментировал гибель местной легендарной спортсменки
Лига Европы14:28
Сульшер: Забить быстрый гол очень важно, это вопрос жизни и смерти
Европа13:53
Форвард аутсайдера Серии А стал кандидатом на замену Довбику
Европа13:52
Исак тренируется отдельно от Ньюкасла
Европа13:22
Посредники предложили Довбика другому итальянскому гранду
Европа13:05
Слот высказался о серьезных тратах Ливерпуля в это лето
Европа12:45
Форвард Наполи может пойти на понижение
Европа12:35
Украинсккий вратарь подпишет контракт с топ-клубом европейсккого чемпионата - источник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK