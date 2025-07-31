Названы клубы АПЛ, которые заинтересованы в Довбике

Украинец может оказатсья в новом чемпионате.

Нападающий Ромы Артем Довбик может сменить клубную прописку в это трансферное окно.

Как сообщает CalcioMercato, украинец заинтересовал два клуба АПЛ. Речь идет о Лидсе и Вест Хэме.

Интерес также проявляют Ювентус и Бешикташ, который недавно подписал Темми Абрагама. Рома будет требовать за Артема 40 млн евро.

В случае ухода Довбика, «волки» выйдут на трансферный рынок в поисках замены ему. Приоритетной целью будет Расмус Гойлунд, но будет рассматриваться также и нападающий Лечче Никола Крстович.

Напомним, ранее стало известно, что Лунин мог оказаться в АПЛ.

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