iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Названы клубы АПЛ, которые заинтересованы в Довбике

Украинец может оказатсья в новом чемпионате.
Сегодня, 10:56       Автор: Василий Медвидь
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Ромы Артем Довбик может сменить клубную прописку в это трансферное окно.

Как сообщает CalcioMercato, украинец заинтересовал два клуба АПЛ. Речь идет о Лидсе и Вест Хэме.

Интерес также проявляют Ювентус и Бешикташ, который недавно подписал Темми Абрагама. Рома будет требовать за Артема 40 млн евро.

В случае ухода Довбика, «волки» выйдут на трансферный рынок в поисках замены ему. Приоритетной целью будет Расмус Гойлунд, но будет рассматриваться также и нападающий Лечче Никола Крстович.

Напомним, ранее стало известно, что Лунин мог оказаться в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм Лидс артем довбик

Статьи по теме

Забарный и Миколенко потерпели поражения в летней лиге АПЛ Забарный и Миколенко потерпели поражения в летней лиге АПЛ
Довбик может продолжить в АПЛ Довбик может продолжить в АПЛ
Товарищеский матч Манчестер Юнайтед установил рекорд Товарищеский матч Манчестер Юнайтед установил рекорд
МЮ обыграл Вест Хэм, Борнмут Забарного выиграл дерби украинцев в Летней серии АПЛ МЮ обыграл Вест Хэм, Борнмут Забарного выиграл дерби украинцев в Летней серии АПЛ

Видео

Два ассиста Месси принесли Интер Майами победу в первом туре Кубка лиг
Два ассиста Месси принесли Интер Майами победу в первом туре Кубка лиг

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина легко обыграла россиянку во втором круге турнира в Монреале
просмотров

Последние новости

Европа12:45
Форвард Наполи может пойти на понижение
Европа12:35
Украинсккий вратарь подпишет контракт с топ-клубом европейсккого чемпионата - источник
Формула 112:15
Гран-при Венгрии: расписание последнего этапа перед летним перерывом
Европа12:03
Вундеркинд Реала взял с собой персонального тренера в медовый месяц
11:33
Трансферный провал Реала близок к возвращению в Ла Лигу
Европа11:30
Атлетико заинтересован в игроке Барселоны
Европа10:58
Доннарумма может остаться в ПСЖ
Европа10:56
Названы клубы АПЛ, которые заинтересованы в Довбике
Европа10:32
Неизвестные ворвались в отель, где располагается Ан-Наср Роналду на сборах
Европа10:19
Аморим - о победах в предсезонке: Мы прибавляем и выглядим по-другому
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK