Реал отказал клубу АПЛ в аренде Лунина - источник

Украинец Андрей Лунин мог оказаться в АПЛ. Об этом сообщило издание CaughtOffside.

По информации источника, Ньюкасл связывался с Реалом по поводу кандидатуры Андрея. «Сороки» хотели взять голкипера в аренду, но уже арендовали Аарона Рамсдейла.

Также в услугах украинца был заинтересован Манчестер Юнайтед, но позиция мадридцев является непреклонной. Лунин считается неприкосновенной единицей состава, несмотря на свою роль второго вратаря.

Такое положение дел устраивает и самого футболиста. Вратарь доволен проектом клуба, работой с одним из лучших тренерских штабов в мире и, собственно, своей ролью в команде.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей.

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