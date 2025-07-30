Ньюкасл нашел себе нового голкипера

Ньюкасл договорился о трансфере в воротарскую линию.

Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн, «сороки» подпишут Аарона Рамсдейла. Речь идет об аренде, за которую Саутгемптон получит неразглашаемую сумму.

У Ньюкасла будет опция выкупа игрока за сумму, которая также не уточняется.

Отметим, что подопечные Эдди Гау интересовались Джеймсом Траффордом, который вернулся в Ман Сити.

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