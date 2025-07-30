iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ньюкасл нашел себе нового голкипера

"Сороки" подпишут Аарона Рамсдейла.
Сегодня, 00:05       Автор: Василий Медвидь

Ньюкасл договорился о трансфере в воротарскую линию.

Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн, «сороки» подпишут Аарона Рамсдейла. Речь идет об аренде, за которую Саутгемптон получит неразглашаемую сумму.

У Ньюкасла будет опция выкупа игрока за сумму, которая также не уточняется.

Отметим, что подопечные Эдди Гау интересовались Джеймсом Траффордом, который вернулся в Ман Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Довбик может продолжить в АПЛ Довбик может продолжить в АПЛ
Костюк забавно прокомментировала победу над Вондроушевой, которая перервала ее проиграшную серию Костюк забавно прокомментировала победу над Вондроушевой, которая перервала ее проиграшную серию
Passion UA выбили адинпабеду в нижнюю сетку и прошли в финал CCT Passion UA выбили адинпабеду в нижнюю сетку и прошли в финал CCT
Интер получил очередной отказ от Аталанты Интер получил очередной отказ от Аталанты

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Динамо сыграет в квалификации Лиги чемпионов, другие матчи в отборе
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Довбик может продолжить в АПЛ
Теннис00:47
Костюк забавно прокомментировала победу над Вондроушевой, которая перервала ее проиграшную серию
Киберспорт00:20
Passion UA выбили адинпабеду в нижнюю сетку и прошли в финал CCT
Европа00:05
Ньюкасл нашел себе нового голкипера
Вчера, 23:51
Европа23:51
Интер получил очередной отказ от Аталанты
Европа23:26
Гвардиола отметился необычным достижением
Европа23:22
Новичок АПЛ убедил на трансфер опытного хавбека
Европа22:57
Манчестер Сити готов отпустить своего вратаря
Европа22:54
Динамо гарантировало себе участие в основном этапе еврокубков
Лига Чемпионов22:52
Динамо снова разгромило Хамрун
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK