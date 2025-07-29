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Футбол

Траффорд официально вернулся в Манчестер Сити

"Горожане" завершили трансфер голкипера.
Вчера, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
Джеймс Траффорд / mancity.com
Джеймс Траффорд / mancity.com

Манчестер Сити официально завершил подписание Джеймса Траффорда.

Воспитанник "горожан" вернулся за 27 млн фунтов, заплаченных Бернли.

22-летний голкипер подписал контракт до 2030 года, однако финансовые условия остались неизвестны.

В прошлом сезоне Траффорд провел 45 матчей, пропустив всего 16 голов.

Ранее также "горожане" решили не расставаться с другим своим воспитанником.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Джеймс Траффорд

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