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Футбол

Клубы АПЛ и Ла Лиги сделали запросы о трансфере Довбика

Рома назвала претендентам цену на украинского форварда.
Сегодня, 17:48       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Ромы Артем Довбик получил еще два варианта для продолжения карьеры.

Как сообщает TMW со ссылкой на Corriere dello Sport, в борьбу за 28-летнего украинского форварда включились Ньюкасл и Вильярреал.

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По информации источника, представители АПЛ и Ла Лиги уже сделали запрос в Рому по поводу трансфера игрока. Особый интерес к украинцу проявляет английский клуб в связи с ситуацией с Александером Исаком, который может покинуть команду этим летом - сейчас шведский нападающий не тренируется с "сороками" и требует отпустить его в Ливерпуль.

В ответ на обращение претендентов Рома сообщила, что намерена получить за украинского форварда по меньшей мере 38 миллионов евро, что позволит римскому клубу избежать финансовых потерь, поскольку 10% от перепродажи игрока еще нужно выплатить Жироне.

Напомним, ранее также были названы другие клубы АПЛ, которые заинтересованы в Довбике.

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Клубы АПЛ и Ла Лиги сделали запросы о трансфере Довбика
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