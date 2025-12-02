Экс-форвард Ливерпуля спустя полгода разочаровался в Саудовской Аравии

Нападающий сборной Уругвая Дарвин Нуньес настроен покинуть аравийский Аль-Хиляль. Агенты бомбардира получили задачу найти новый клуб, сообщает Ole.

Первым претендентом на форварда стал Ривер Плейт. В подписании Нуньеса якобы лично заинтересован наставник аргентинского гранда Марсело Гальярдо. Правда, летом Аль-Хиляль отдал за него 53 млн евро.

В нынешнем сезоне Нуньес сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых оформил 5 мячей. Контракт нападающего с "лидерами" действует до лета 2028 года. Ранее он выступал в Европе и за родной Пеньяроль из Монтевидео.

К слову, итальянский Милан получил шанс подписать защитника Серхио Рамоса.

