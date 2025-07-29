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Футбол

Еще один игрок Ливерпуля может продолжить карьеру в Италии

Дарвин Нуньес интересен Ювентусу.
Сегодня, 18:18       Автор: Андрей Безуглый
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес может оказаться в Серии А.

Как пишет Альфредо Педулла, Ювентус рассматривает уругвайца в качестве альтернативы Коло Муани.

Сейчас клуб работает над тем, чтобы продлить аренду француза, включив в сделку последующий выкуп.

Однако, если ПСЖ откажется, то туринцы уже готовят альтернативные варианты, ключевой среди которых - Нуньес.

Ювентус также может предложить Ливерпулю лишь годичную аренду с обязательным выкупом.

Ранее также сообщалось, что и другой игрок Ливерпуля собирается в Италию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарвин Нуньес

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