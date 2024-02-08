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Волшебный вечер: Лидер Тоттенхэма повел свою девушки на свидание на пьесу о Гарри Поттере

Мэддисон подарил возлюбленной незабываемые эмоции.
Сегодня, 13:25
Джеймс Мэддисон / Instagram
Джеймс Мэддисон / Instagram

Хавбек Тоттенхэма Джеймс Мэддисон отправился на свидание со своей девушкой в лондонский театр.

Английский футболист повел возлюбленную Алексу на пьесу известной писательницы Джоан Кэтлин Роулинг "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Напомним, данная пьеса вышла в свет в 2016 году после событий одноименной серии книг о юном волшебнике.

В текущем сезоне на счету Мэддисон три гола и шесть ассистов в 13-ти матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что одноклубники Ярмолюка потроллили хавбека Тоттенхэма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм джеймс мэддисон

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