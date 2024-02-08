Волшебный вечер: Лидер Тоттенхэма повел свою девушки на свидание на пьесу о Гарри Поттере
Мэддисон подарил возлюбленной незабываемые эмоции.
Хавбек Тоттенхэма Джеймс Мэддисон отправился на свидание со своей девушкой в лондонский театр.
Английский футболист повел возлюбленную Алексу на пьесу известной писательницы Джоан Кэтлин Роулинг "Гарри Поттер и проклятое дитя".
Напомним, данная пьеса вышла в свет в 2016 году после событий одноименной серии книг о юном волшебнике.
В текущем сезоне на счету Мэддисон три гола и шесть ассистов в 13-ти матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что одноклубники Ярмолюка потроллили хавбека Тоттенхэма.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!