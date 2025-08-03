Аморим: Моя цель - остаться в клубе на 20 лет

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим дал большое интервью накануне последнего матча предсезонной подготовки.

Португалец заявил, что намерен надолго остаться в Манчестере, так как это подходящий для него клуб.

Также Аморим рассказал, что больше не чувствует давления, так как единственное, что им движет - собственное желание добиться успеха.

Хочу остаться здесь на 20 лет. Это моя цель, и я в неё верю. Что-то обязательно получится. Иногда будет везти, в моей тренерской карьере везения хватало, и моя цель – задержаться здесь надолго. Но всё решат результаты. Я знаю, что весь кредит доверия, который был у меня в начале, израсходован в прошлом году. Но я готов начинать с нуля. Сейчас я не чувствую давления. Скорее, это вопрос амбиций, я хочу надолго задержаться в Манчестер Юнайтед. Не хочу провалиться – вот единственное, что давит. Вспомните – в Спортинге было то же самое. Говорили, меня уволят через три месяца, что у меня всего 3% шансов выиграть с ними титул. Давление в Юнайтед другое, но я не люблю менять клубы. Мне нравится выстраивать отношения с людьми, и я ждал подходящий клуб. Может, звучит безумно, но это я выбрал Юнайтед, а не они меня. Я почувствовал, что он мне подходит. И пока могу – останусь здесь

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