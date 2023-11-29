Милота зашкаливает: возлюбленная Зинченко показала, как добиралась к Александру после путешествия в Украину

Супруга футболиста лондонского Арсенала Александра Зинченко Влада показала свою поездку в Украину.

Девушка несколько дней назад приехала в родной край вместе с младшей дочерью, которая родилась пару месяцев назад.

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Уже вчера Влада опубликовала фотографии того, как она возвращается к Александру в Лондон.

Возлюбленная украинского футболиста показала, как путешествовала в самолете с дочерью и то, как ее встретили дома.

Напомним, Зинченко приехал с подарками после матча сборной.

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