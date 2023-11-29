iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милота зашкаливает: возлюбленная Зинченко показала, как добиралась к Александру после путешествия в Украину

Влада ездила домой вместе с новорожденной дочкой.
Сегодня, 11:15
Влада Зинченко с дочками / instagram.com/v.lada_sedan/
Влада Зинченко с дочками / instagram.com/v.lada_sedan/

Супруга футболиста лондонского Арсенала Александра Зинченко Влада показала свою поездку в Украину.

Девушка несколько дней назад приехала в родной край вместе с младшей дочерью, которая родилась пару месяцев назад.

Читай также: "Время летит так быстро": супруга Цыганкова показала милую фотографию с сыном

Уже вчера Влада опубликовала фотографии того, как она возвращается к Александру в Лондон.

Возлюбленная украинского футболиста показала, как путешествовала в самолете с дочерью и то, как ее встретили дома.

Напомним, Зинченко приехал с подарками после матча сборной.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

Статьи по теме

Теплая встреча от дочурки: Зинченко приехал с подарками после матча сборной Теплая встреча от дочурки: Зинченко приехал с подарками после матча сборной
Зинченко: Мы достойно провели матч с Италией, но этого не хватило для победы Зинченко: Мы достойно провели матч с Италией, но этого не хватило для победы
Зинченко: Говорили с Жоржиньо о том, что будет интересная игра, но на поле друзей нет Зинченко: Говорили с Жоржиньо о том, что будет интересная игра, но на поле друзей нет
Зинченко - о голах Миколенко: Не знаю, как его догнать Зинченко - о голах Миколенко: Не знаю, как его догнать
Помочь журналистам

Видео

Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен
Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых потерял 66 мест, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа11:15
Милота зашкаливает: возлюбленная Зинченко показала, как добиралась к Александру после путешествия в Украину
Лига Чемпионов11:08
Шахтер в еврокубках: все расклады на последний тур
Лига Чемпионов10:55
Зубков: С Порту будет решающая игра, будем стремиться только победить
Биатлон10:24
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на первом этапе Кубка мира
Лига Чемпионов10:18
Тренер Антверпена пожаловался на судейство в проигранном матче с Шахтером
Европа09:44
Хавбек Тоттенхэма снова выбыл на длительный срок, недавно вернувшись после тяжелой травмы
Биатлон09:34
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Бокс09:25
"Избил бы его": Леннокс Льюис назвал ключ к победе над Усиком
Лига Чемпионов09:02
Турнирные таблицы Лиги чемпионов: Шахтер сравнялся с Порту, Боруссия Д оторвалась от ПСЖ, Барселона в плей-офф
Футбол09:00
Кроос, Сеск и какие-то нигерийцы: как сложилась карьера лучших игроков ЧМ U-17
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK