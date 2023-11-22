Теплая встреча от дочурки: Зинченко приехал с подарками после матча сборной

Украинец показал в соцсетях, как он вернулся домой.

Хавбек сборной Украны Александр Зинченко не только качественный футболист, но и прекрасный отец.

Игрок Арсенала вернулся домой после матчей за национальную команду, где его с порога встроила дочурка Ева.

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Александр приехал к семье не с пустыми руками, а с двумя мягкими игрушками. Взамен Зинченко получил торт, который ему приготовила дочка, естественно с помощью мамы Влады Седан.

Напомним, в решающем матче отбора на Евро-2024 сборная Украина не сумела обыграть Италию (0:0), ввиду чего вынуждена бороться за путевку на турнир в плей-офф.

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