Теплая встреча от дочурки: Зинченко приехал с подарками после матча сборной
Украинец показал в соцсетях, как он вернулся домой.
Хавбек сборной Украны Александр Зинченко не только качественный футболист, но и прекрасный отец.
Игрок Арсенала вернулся домой после матчей за национальную команду, где его с порога встроила дочурка Ева.
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Александр приехал к семье не с пустыми руками, а с двумя мягкими игрушками. Взамен Зинченко получил торт, который ему приготовила дочка, естественно с помощью мамы Влады Седан.
Напомним, в решающем матче отбора на Евро-2024 сборная Украина не сумела обыграть Италию (0:0), ввиду чего вынуждена бороться за путевку на турнир в плей-офф.
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