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Теплая встреча от дочурки: Зинченко приехал с подарками после матча сборной

Украинец показал в соцсетях, как он вернулся домой.
Сегодня, 12:21
Зинченко с дочкой / Instagram
Зинченко с дочкой / Instagram

Хавбек сборной Украны Александр Зинченко не только качественный футболист, но и прекрасный отец.

Игрок Арсенала вернулся домой после матчей за национальную команду, где его с порога встроила дочурка Ева.

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Александр приехал к семье не с пустыми руками, а с двумя мягкими игрушками. Взамен Зинченко получил торт, который ему приготовила дочка, естественно с помощью мамы Влады Седан.

Напомним, в решающем матче отбора на Евро-2024 сборная Украина не сумела обыграть Италию (0:0), ввиду чего вынуждена бороться за путевку на турнир в плей-офф.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

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