Лемур и двухгорбый верблюд: Зинченко показал милые фотографии с прогулки по зоопарку с дочерью

Украинский футболист Александр Зинченко насладился отдыхом после победы Арсенала над Бернли (3:1).

В свое свободное время защитник совершил прогулку с дочерью Евой в зоопарк.

"Бесценные моменты", - написал украинец.

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Ева сфотографировалась рядом с лемурами.

Также девочка была сфотографирована на фоне двухгорбого верблюда.

Напомним, Зинченко забил дебютный гол за Арсенал в текущем сезоне.

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