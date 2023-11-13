Лемур и двухгорбый верблюд: Зинченко показал милые фотографии с прогулки по зоопарку с дочерью
Украинец провел время вне футбола.
Украинский футболист Александр Зинченко насладился отдыхом после победы Арсенала над Бернли (3:1).
В свое свободное время защитник совершил прогулку с дочерью Евой в зоопарк.
"Бесценные моменты", - написал украинец.
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Ева сфотографировалась рядом с лемурами.
Также девочка была сфотографирована на фоне двухгорбого верблюда.
Напомним, Зинченко забил дебютный гол за Арсенал в текущем сезоне.
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