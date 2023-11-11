Зинченко забил дебютный гол за Арсенал в текущем сезоне

В субботу, 11 ноября, лондонский Арсенал принимает Бернли в рамках 12-го тура АПЛ.

Первый тайм закончился с минимальным перевесом "канониров", а вот во-втором подопечные Компани сравняли счет и пришлось срочно спасать матч.

Сначала Арсенал вышел вперед благодаря голу Салиба, а потом уже Александр Зинченко окончательно закрепил успех хозяев.

Oleksandr Zinchenko's goal vs Burnley. What a goal! 😂👏🏻pic.twitter.com/AzJvAVBbvx — 𝕏elorm (@selormafc) November 11, 2023

Забавный и необычный гол в ворота Траффорда стал для Александра дебютным в текущем сезоне, хотя это уже его 16-й поединок.

Ранее также сообщалось, что Русин отличился первым результативным действием за Сандерленд.

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