"Услышал Почеттино и понял, что зашло далеко": Зинченко - о шутке про яйца Мудрика

Футболист сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко прокомментировал свою шутку о том, что оторвет яйца вингеру Челси Михаилу Мудрику, если тот забьет в лондонском дерби.

По словам украинца, после своей фразы он понял, что ему нужно чаще держать язык за зубами.

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"Эта моя шутка зашла очень далеко, потому что ее даже упоминали на пресс-конференции перед игрой (Челси - Арсенал). Когда услышал, что главный тренер Челси Почеттино отвечает на вопрос о яйцах Михаила, я был не то, что удивлен, а подумал: "Мне язык нужно держать за зубами, потому что я увидел, что есть много людей, которые с шутками не сильно дружат".

Помню, что когда мы выходили на матч, то мы с Мишей перекинулись несколькими словами в тоннеле и пришли к общему знаменателю, что шутить в прессе не всегда хорошо", - приводит слова Александра Twich-канал passion_ua.

Напомним, лондонское дерби завершилось 2:2, а Мудрик забил в ворота Арсенала.

Ранее сообщалось, что Зинченко попал в символическую сборную 12-го тура АПЛ.

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