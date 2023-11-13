Зинченко попал в символическую сборную 12-го тура АПЛ

WhoScored даже включил его в сборнуюб лучших игроков недели в топ-5 лигах.

Александр Зинченко попал в символические сборные 12-го тура АПЛ по версиям порталов WhoScored и SofaScore.

Напомним, что украинец стал лучшим игроком матча Арсенал - Бернли, отличившись забитым мячом и невероятным выступлением.

Портал WhoScored включил Александра в символическую сборную 12-го тура АПЛ, а также он стал лучшим левым защитником недели в топ-5 лигах.

Портал SofaScore также отметил выступления Зинченко, наградил его оценкой в 8.9 и также включил в символическую сборную недели.

Ранее также сообщалось, что Гризманн стал вторым лучшим бомбардиром в истории Атлетико.

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