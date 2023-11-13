Гризманн вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Атлетико

Французу нужно забить четыре гола, чтобы стать лучшим.

Антуан Гризманн стал вторым бомбардиром в истории мадридского Атлетико.

12 ноября в матче против Вильярреала француз забил свой 169-й гол за "матрасников".

По этому показателю Антуан догнал Адриана Эскудеро, с которым теперь делит вторую строчку лучших бомбардиров клуба.

Уже в ближайшее время Гризманн может стать лучшим форвардом в истории клуба, до рекорда Луиса Арагонеса ему осталось лишь три гола.

Ранее, напомним, Реал уволил главу медицинской службы.

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