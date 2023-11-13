Реал уволил руководителя медицинской службы

Мадридский Реал уволил главу медицинского отдела Нико Михича, пишет Marca.

Хорватский специалист проработал в клубе шесть лет, однако в последнее время между медицинским отделом и игроками все чаще возникали конфликты.

Руководство "сливочных" решило, что именно Михич несет ответственность за текущее состояние Гюлера, а также за эпидемию рецидивов в текущем и прошлых сезонах.

Напомним, турецкий новичок получил уже третью травму после перехода в Реал, ни разу не выйдя на поле. Также на длительный срок выбыли Милитао и Куртуа, команию им в лазарете составляют Себальос, Беллингем, Тчуамени и Кепа.

Ранее также сообщалось, что Наполи определился с новым тренером.

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