Наполи нашел нового главного тренера

В рамках 12-го тура чемпионата Италии Наполи уступил Эмполи из-за забитого гола Виктора Коваленко.

Как соообщает Маттео Моретто, данный матч стал последним для Руди Гарсии во главе партенопейцев. Президент Наполи Аурелио де Лаурентис нашел ему замену.

Действующего чемпиона Италии должен возглавить Игор Тудор. Хорват станет главным тренером Наполи уже завтра, 13 ноября, если сторонам удастся решить финансовую сторону вопроса.

Отметим, что французский специалист проработал в стане "голубых" меньше половины сезона. Гарсия провел на посту рулевого итальянской команды 16 матчей, победив в 8 из них, четырежды сыграв вничью и четыре раза проиграв.

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