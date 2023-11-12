Наполи - Эмполи: видео голов и обзор матча чемпионата Италии
ISPORT предлагает насладиться прекрасным забитым мячом украинского хавбека.
В рамках 12-го тура чемпионата Италии Эмполи обыграл Наполи.
Единственный гол в поединке уже в компенсированное время записал на свой счет украинский хавбек Виктор Коваленко. Футболист отметился первым забитым мячом с октября 2021 года.
Футболист забил прекрасным ударом в дальний угол с передачи Тайрона Эбуэхи.
Вашему вниманию видео гола Коваленко и обзор матча Наполи - Эмполи
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!