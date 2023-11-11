"Невероятен и в защите, и в атаке": Артета оценил игру Зинченко против Бернли
Испанец остался в восторге от перформанса украинца.
В рамках 12-го тура чемпионата Англии Арсенал победил Бернли с помощью гола Александра Зинченко.
Наставник "канониров" высказался об игре украинца в матче против "кларетовых".
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"Я очень доволен игрой команды. Мы полностью заслужили на победу. Сегодня мы создали много моментов и постоянно представляли опасность для чужих ворот.
Зинченко сегодня был невероятным - и в атаке, и в защите. Он продемонстрировал большую решительность", - заявил Артета.
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