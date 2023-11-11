"Невероятен и в защите, и в атаке": Артета оценил игру Зинченко против Бернли

Испанец остался в восторге от перформанса украинца.

В рамках 12-го тура чемпионата Англии Арсенал победил Бернли с помощью гола Александра Зинченко.

Наставник "канониров" высказался об игре украинца в матче против "кларетовых".

Читай также: "Невероятные эмоции": Зинченко высказался о первом забитом голе на Эмирейтс

"Я очень доволен игрой команды. Мы полностью заслужили на победу. Сегодня мы создали много моментов и постоянно представляли опасность для чужих ворот.

Зинченко сегодня был невероятным - и в атаке, и в защите. Он продемонстрировал большую решительность", - заявил Артета.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!