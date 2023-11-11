iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Невероятен и в защите, и в атаке": Артета оценил игру Зинченко против Бернли

Испанец остался в восторге от перформанса украинца.
Вчера, 23:14
Александр Зинченко и Микель Артета / Getty Images
Александр Зинченко и Микель Артета / Getty Images

В рамках 12-го тура чемпионата Англии Арсенал победил Бернли с помощью гола Александра Зинченко.

Наставник "канониров" высказался об игре украинца в матче против "кларетовых".

Читай также: "Невероятные эмоции": Зинченко высказался о первом забитом голе на Эмирейтс

"Я очень доволен игрой команды. Мы полностью заслужили на победу. Сегодня мы создали много моментов и постоянно представляли опасность для чужих ворот.

Зинченко сегодня был невероятным - и в атаке, и в защите. Он продемонстрировал большую решительность", - заявил Артета.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Александр Зинченко

Статьи по теме

"Невероятные эмоции": Зинченко высказался о первом забитом голе на Эмирейтс "Невероятные эмоции": Зинченко высказался о первом забитом голе на Эмирейтс
Зинченко стал лучшим игроком на поле по некоторым статистическим показателям Зинченко стал лучшим игроком на поле по некоторым статистическим показателям
Зинченко признан лучшим игроком матча Арсенал - Бернли по версии WhoScored Зинченко признан лучшим игроком матча Арсенал - Бернли по версии WhoScored
Зинченко забил дебютный гол за Арсенал в текущем сезоне Зинченко забил дебютный гол за Арсенал в текущем сезоне
Помочь журналистам

Видео

Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча
Заря - Маккаби Тель-Авив: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

00:00
Реал с Луниным уверенно разгромил Валенсию с Яремчуком
Вчера, 23:45
Европа23:45
Тен Хаг набрал больше всего очков среди тренеров МЮ за первые 50 игр в АПЛ после эры Фергюсона
Европа23:14
"Невероятен и в защите, и в атаке": Артета оценил игру Зинченко против Бернли
Европа22:44
Болельщики Эвертона признали Миколенко лучшим в матче против Кристал Пэлас
Европа22:41
Наставник МЮ пропустит следующий матч своей команды
Европа22:19
"Невероятные эмоции": Зинченко высказался о первом забитом голе на Эмирейтс
Европа22:08
Хави - о результатах Барселоны: Это не кризис
Европа21:58
Лунин - в старте, Яремчук - в запасе: онлайн-трансляция матча Реал Мадрид - Валенсия
Европа21:45
Наставник ПСЖ: Я недоволен игрой Мбаппе
Европа21:36
Борнмут неожиданно уверенно обыграл Нькасл и покинул зону вылета
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK