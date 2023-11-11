"Невероятные эмоции": Зинченко высказался о первом забитом голе на Эмирейтс

Украинец был рад отличиться в поединке против Бернли.

В рамках 12-го тура АПЛ Арсенал уверенно победил Бернли при помощи гола Александра Зинченко.

Автор одного из забитых мячей поделился эмоциями после поединка. По словам Зинченко, он очень рад забить свой первый гол на домашнем стадионе "канониров".

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"Рад, что мы добыли 3 очка. Это было очень важно. Мы знали, насколько они хороший соперник, насколько они организованы в обороне.

Мы знаем, как Венсан Компани пытается играть в свой футбол. Мы знали, что они будут сидеть очень низко, но пытались создать как можно больше.

Очень рад забить свой первый гол на Эмирейтс. Невероятные ощущения. Я очень стараюсь демонстрировать свой максимум в каждом матче.

Тренер сказал нам перед игрой, что мы должны быть готовы к каждому мячу. Это правильный путь. Я думаю, что у нас есть правильная реакция на ошибки, которые мы сделали", - сказал украинец

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