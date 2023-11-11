Зинченко признан лучшим игроком матча Арсенал - Бернли по версии WhoScored
Украинец провел феноменальный поединок.
В субботу, 11 ноября, в рамках 12-го тура АПЛ Арсенал добыл убедительную победу над Бернли.
Последний третий мяч в ворота Траффорда забил Александр Зинченко, который и был признан игроком матча по версии портала WhoScored.
Украинец провел отличную игру и полностью заслужил свою оценку 8.8 - наивысшую на поле.
На счету Александра один удар в створ, одна успешная обводка, 94 паса с точность 87% и несколько выигранных единоборств.
Другие авторы голов "канониров" Тросард и Салиба получили от портала 8.5 и 7.7 соответственно.
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