Арсенал - Бернли: результат матча

Украинец записывает на свой счет первый гол в текущем сезоне.

В субботу, 11 ноября, лондонский Арсенал принимал Бернли в рамках 12-го тура АПЛ.

Весь первый тайм Арсенал громил гостей, как хотел, но забить никак не получилось. Лишь перед самым перерывом Тросард буквально затолкал мяч головой. За 45 минут "канониры" настреляли более чем полтора xG.

Во втором тайме Бернли собрался, провел пару атак и неожиданно сравнял счет, хотя и помог рикошет от Габриэла. Три минуты радовались подопечные Компани, пока Салиба после углового вновь не вывел Арсенал вперед.

Точку в матче поставил Александр Зинченко, который после суматохи в штрафной забросил мяч в дальний угол ударом, словно бы, из арсенала Ибрагимовича. Последние 10 минут "канониры" доигрывали в меньшинстве, но это не помешало им сохранить победу.

Статистика матча чемпионата Англии Арсенал - Бернли

Арсенал - Бернли 3:1

Голы: Тросард,45, Салиба, 57, Зинченко, 74 - Браунхилл, 54

xG: 2.31 - 0.22

Удары: 16 - 7

Удары в створ: 6 - 7

Владение мячом: 63% - 37%

Арсенал: Райя - Томиясу, Габриэл, Салиба, Зинченко - Жоржиньо, Райс, Хавертц (Фабиу Виейра, 59) - Троссард (Нкетиа, 81), Мартинелли (Кивиор, 89), Сака (Нелсон, 81).

Бернли: Траффорд - Витиньо (Одобер, 88), О`Ши, Байер, Тэйлор - Гудмундссон, Браунхилл (Обафеми, 85), Берге, Колиошо (Бруун Ларсен, 80) - Амдуни (Рэмзи, 80), Родригес.

Предупреждения: Гудмундссон, 90+4

Удаление: Виейра, 83

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!