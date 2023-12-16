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Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0: обзор матча и результат игры 16.12.2023

Лондонская команда закрыла два подряд поражения в чемпионате, обыграв Шеффилд Юнайтед.
Сегодня, 19:08
Челси победил Шеффилд Юнайтед / Getty Images
Челси победил Шеффилд Юнайтед / Getty Images

В субботу, 16 декабря, Челси принимал на своем поле Шеффилд Юнайтед в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Маурисио Почеттино владели преимуществом на протяжении противостояния с последней командой чемпионата и одержали закономерную победу со счетом 2:0, закрыв предыдущие два подряд поражения.

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Украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик вышел на этот поединок в стартовом составе и отыграл 69 минут, не отметившись результативными действиями.

Источник: Getty Images

В то же время гол и результативную передачу на свой счет записал Коул Палмер. Во второй половине встречи на 54-й минуте англичанин сначала вывел "синих" вперед, сыграв на опережение и замкнув прострел во вратарский, а спустя семь минут ассистировал Николасу Джексону, который поразил пустые ворота.

После этой победы Челси с 22 очками занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. Шеффилд Юнайтед идет на последней позиции, имея восемь баллов.

Статистика матча Челси - Шеффилд Юнайтед 17-го тура чемпионата Англии

Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Палмер, 54, Джексон, 61

Ожидаемые голы (xG): 2.20 - 0.14
Владение мячом: 77% - 23%
Удары: 15 - 6
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 7 - 5
Фолы: 9 - 4
Атаки: 143 - 50

Челси: Петрович - Дисаси, Силва, Бадиашиль, Колвилл - Кайседо, Галлахер - Стерлинг (Броя, 75), Палмер (Маатсен, 90+4), Мудрик (Фернандес, 69) - Джексон (Гюсто, 90+4)

Шеффилд Юнайтед: Фодерингем - Богл, Ахмедходжич, Трасти, Лоу - Соуза - Макати, Хамер (Бен Слиман, 80), Брукс (Осула, 58), Арчер - Макберни (Норвуд, 67)

Предупреждения: Галлахер, 52 - Макати, 42, Хаммер, 63, Лоу, 74.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ чемпионат Англии Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

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