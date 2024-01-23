НБА: 62 очка Таунса не помогли Миннесоте победить Шарлотт, Кливленд разгромил Орландо

В рамках регулярного сезона национальной баскетбольной ассоциации в ночь с 22 на 23 января состоялось 8 матчей.

Среди произошедшего стоит выделить индивидуальные перформансы Карла-Энтони Таунса и Джоэля Эмбиида, набравших по 62 и 70 очков соответственно, а также разгром Орландо Мэджик и напряженный поединок между Финиксом и Чикаго.

Детройт - Милуоки 113:122

Детройт: Айви (17 + 6 передач), Богданович (15), Дюрен (12 + 12 подборов), Нокс (4), Гейс (2), Сассер (23), Стюарт (19 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Беркс (9), Галлинари (9), Мускала (3), Томпсон (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 17 подборов + 10 передач), Миддлтон (26), Лиллард (17 + 8 передач), Б. Лопес (15 + 11 подборов + 4 блок-шота), Бизли (13), Джексон (8), Портис (7), Краудер (3), Коннотон (2).

Филадельфия - Сан-Антонио 133:123

Филадельфия: Эмбиид (70 + 18 подборов), Макси (18 + 8 передач), Харрис (14 + 6 передач), Убре (8), Батюм (5 + 8 подборов + 6 передач), Хауз (8), Рид (6 + 8 подборов), Мартин (4), Каунсил (0), Смит (0), Коркмаз (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (33 + 7 подборов), Васселл (22 + 9 передач), Сохан (14 + 8 подборов), Джонс (12 + 6 передач), Шемпени (12), Макдермотт (13), К. Джонсон (8), Уэсли (6), Осман (2), Коллинз (1).

Орландо - Кливленд 99:126

Орландо: Банкеро (18 + 6 передач), Ф. ВТоагнер (17), Картер (10 + 9 подборов), Блэк (7), Саггс (6), М. Вагнер (15), Куин (8), Хьюстан (6), Энтони (5), Окики (3), Битадзе (2), Инглс (2), Скофилд (0).

Кливленд: Митчелл (25 + 13 передач), Аллен (14 + 11 подборов), Струс (10), Уэйд (9), Окоро (8), Меррилл (26), Портер (12), Ньянг (11), Джонс (7), Томпсон (4).

Торонто - Мемфис 100:108

Торонто: Барретт (29 + 9 подборов), Барнс (22 + 12 подборов + 8 передач + 6 блок-шотов + 5 потерь), Куикли (8 + 10 передач), Трент (6), Портер (0), Янг (12), Шредер (11), Б. Браун (7), Буше (5), Дик (0).

Мемфис: Джарен Джексон (27 + 6 перехватов), Кеннард (19 + 7 передач), В. Уильямс (18 + 10 подборов), Альдама (10), Кончар (6 + 5 блок-шотов), Родди (8 + 9 подборов), Джексон (7), З. Уильямс (6), Гильярд (5), Тиллман (2).

Миннесота - Шарлотт 125:128

Миннесота: Таунс (62 + 8 подборов + 7 потерь), Александер-Уокер (18), Гобер (13 + 11 подборов), Эдвардс (9 + 11 передач), МакДэниелс (9), Андерсон (5 + 8 передач), Рид (5), Милтон (4), Маклафлин (0).

Шарлотт: Бриджес (28), Миллер (27), Болл (18 + 13 передач), Вашингтон (12 + 7 подборов), Розир (11), Смит (8), Тор (7), Блэк (7), Смит (6), Макгауэнс (2), Менса (2).

Даллас - Бостон 110:119

Даллас: Дончич (33 + 18 подборов + 13 передач), Ирвинг (23), Грин (14 + 7 подборов), Лайвли (6 + 8 подборов), Д. Джонс (5), Хардуэй (20), Клебер (7), Г. Уильямс (2), Харди (0).

Бостон: Тейтум (39 + 11 подборов), Браун (34), Холидей (17 + 7 подборов + 6 передач), Хорфорд (11), Уайт (6), Притчард (5 + 7 подборов + 6 передач), Хаузер (5), Корнет (2).

Финикс - Чикаго 115:113

Финикс: Дюрэнт (43 + 8 передач), Бил (18), Букер (16), Аллен (9), Нуркич (8 + 7 подборов), Юбэнкс (10 + 8 подборов), Бэйтс-Диоп (5), Окоги (4), С. Ли (2).

Чикаго: Уайт (26 + 10 подборов + 9 передач), Дерозан (21), Вучевич (19 + 17 подборов + 7 передач), Карузо (15), Уильямс (13), Досунму (13), Драммонд (6), Картер (0), Терри (0).

Сакраменто - Атланта 122:107

Сакраменто: Барнс (32), Сабонис (14 + 21 подбор + 6 передач), Мюррей (13), Фокс (12), Хертер (8) - старт; Монк (13 + 8 передач), Лайлс (10 + 7 подборов), Везенков (8), Макги (7), Митчелл (5).

Атланта: Мюррэй (35 + 10 подборов + 6 передач), Богданович (18), Бей (13 + 7 подборов), Джонсон (11 + 7 подборов), Капела (11 + 12 подборов) – старт; Мэтьюз (9), Оконгву (8 + 9 подборов), Миллс (2), Форрест (0).

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