Плей-офф НБА: Миннесота разгромила Оклахому в домашнем матче

В рамках финала западной конференции Миннесота Тимбервулвз продолжает серию поединков против Оклахома-Сити Тандер.

В третьей игре Миннесота была хозяином и преимущество домашнего корта сказалось с первой четверти, которую они выиграли со счетом 34:14.

В последующих 12-минутках отрыв был меньше, однако неизменным оставалось то, что победителями в них были Тимбервулвз - 38:27 во 2-й, 35:29 в 3-й, 36:31 в 4-й.

Таким образом, общий счет в матче на момент финальной сирены был 143:101 в пользу хозяев арены.

В серии счет стал 1:2 в пользу Оклахомы.

Миннесота - Оклахома 143:101 (счет в серии - 1:2)

Миннесота: Эдвардс (30 + 9 подборов + 6 передач), Рэндл (24), Макдэниелс (10), Гобер (7 + 7 подборов), Конли (6), Шеннон (15), Александер-Уокер (12), Миллер (11), Рид (10 + 8 подборов), Гарза (7), Дивинченцо (6), Кларк (4), Диллингем (1), Майнотт (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (14 + 6 передач), Джейлен Уильямс (13), Холмгрен (10), Дорт (6), Хартенштайн (6), Митчелл (14), Джонс (10), К. Уильямс (8), Дженг (6), Уиггинс (5), Карузо (3), Джо (2), Джейлин Уильямс (2), Уоллес (2).

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