iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Плей-офф НБА: Миннесота разгромила Оклахому в домашнем матче

Тимбервулвс сократили отставание в серии.
Вчера, 07:33       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

В рамках финала западной конференции Миннесота Тимбервулвз продолжает серию поединков против Оклахома-Сити Тандер.

В третьей игре Миннесота была хозяином и преимущество домашнего корта сказалось с первой четверти, которую они выиграли со счетом 34:14.

В последующих 12-минутках отрыв был меньше, однако неизменным оставалось то, что победителями в них были Тимбервулвз - 38:27 во 2-й, 35:29 в 3-й, 36:31 в 4-й.

Таким образом, общий счет в матче на момент финальной сирены был 143:101 в пользу хозяев арены.

В серии счет стал 1:2 в пользу Оклахомы.

Миннесота - Оклахома 143:101 (счет в серии - 1:2)

Миннесота: Эдвардс (30 + 9 подборов + 6 передач), Рэндл (24), Макдэниелс (10), Гобер (7 + 7 подборов), Конли (6), Шеннон (15), Александер-Уокер (12), Миллер (11), Рид (10 + 8 подборов), Гарза (7), Дивинченцо (6), Кларк (4), Диллингем (1), Майнотт (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (14 + 6 передач), Джейлен Уильямс (13), Холмгрен (10), Дорт (6), Хартенштайн (6), Митчелл (14), Джонс (10), К. Уильямс (8), Дженг (6), Уиггинс (5), Карузо (3), Джо (2), Джейлин Уильямс (2), Уоллес (2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миннесота оклахома

Статьи по теме

Генменеджер Оклахомы получил индивидуальную награду Генменеджер Оклахомы получил индивидуальную награду
Миннесота установила рекорд сезона НБА Миннесота установила рекорд сезона НБА
НХЛ: Детройт справился с Каролиной, Айлендерс победили Миннесоту НХЛ: Детройт справился с Каролиной, Айлендерс победили Миннесоту
НБА: Оклахома уверенно одолела Кливленд, Сакраменто Леня победило Хьюстон НБА: Оклахома уверенно одолела Кливленд, Сакраменто Леня победило Хьюстон

Видео

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0: Видео гола и лучших моментов финала Лиги Европы
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0: Видео гола и лучших моментов финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк поднялись вверх на одну позицию, Швентек выпала из четверки лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался лидером, Алькарас обошел Зверева, а Сачко снова достиг прогресса
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: второй матч за место в Бундеслиге
просмотров

Последние новости

Другие страны23:33
Роналду во второй раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии
Сборные23:11
Легенда европейской сборной завершил карьеру в национальной команде
Европа22:39
Полиция задержала человека, который въехал в толпу фанатов Ливерпуля
Европа21:59
"Это большая честь": Анчелотти прокомментировал назначение на пост тренера Бразилии
Европа21:20
Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля
Европа20:59
Забарный попал в команду последнего тура АПЛ
Европа20:35
"Мы празднуем уже месяц": Один из лидеров Ливерпуля забавно прокомментировал завоевание чемпионства
Европа19:59
Бавария нацелилась на игрока основного состава Ливерпуля
Европа19:54
Челси стремится перехватить бывшую надежду Барселоны
Европа19:27
Де Хеа может перейти во французский топ-клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK