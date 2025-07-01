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Баскетбол

Оклахома после чемпионства подписала новый контракт с главной звездой

Шей Гилджес-Александер установил рекорд по самой высокой средней годовой зарплате в истории НБА.
Сегодня, 17:55

Оклахома-Сити Тандер наградила свою главную звезду новым контрактом после чемпионства в НБА.

Как сообщает инсайдер Шемс Чарания, Шей-Гилджес Александер подписал новое соглашение со своим клубом. Срок действия договоренностей - 4 года.

По контракту канадец будет зарабатывать в среднем 71 млн 148 тысяч долларов, что является рекордом НБА по средней зарплате.

Соглашение вступит в силу с сезона-2027/28, поскольку у Шея есть еще два года действующего контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что Юта определилась с будущим Михайлюка.

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