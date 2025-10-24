Лучший игрок прошлого сезона установил рекорд карьеры по набранным очкам

Лучший игрок прошлого сезона Шей Гилджес-Александер установил рекорд карьеры по набранным очкам.

В ночь на 24 октября прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором Оклахома Сити Тандер сыграла против Индиана Пэйсерс. Встреча завершилась победой Оклахомы и личным рекордом Шея Гилджес-Александера.

По имеющейся информации, защитник Тандер набрал 55 очков, реализовав 15 из 31 броска с игры и 23 из 26 штрафных. Кроме того, он сделал 8 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

SHAI DROPS NEW CAREER-HIGH IN ANOTHER DOUBLE OT WIN 🔥



55 PTS

15-31 FG

23-26 FT

8 REB

5 AST

2 STL



OKC WINS FINALS REMATCH VS. INDIANA ⚡️ pic.twitter.com/pxAwJwphL5 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2025

Добавим, что Оклахома вырвала победу благодаря двум овертаймам, игра закончилась со счётом 141:135.

