Лучший игрок прошлого сезона установил рекорд карьеры по набранным очкам

Карьерный рекорд Шая.
Сегодня, 07:43       Автор: Валентина Чорноштан
Шей Гилджес-Александер / Getty Images
Шей Гилджес-Александер / Getty Images

Лучший игрок прошлого сезона Шей Гилджес-Александер установил рекорд карьеры по набранным очкам.

В ночь на 24 октября прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором Оклахома Сити Тандер сыграла против Индиана Пэйсерс. Встреча завершилась победой Оклахомы и личным рекордом Шея Гилджес-Александера.

По имеющейся информации, защитник Тандер набрал 55 очков, реализовав 15 из 31 броска с игры и 23 из 26 штрафных. Кроме того, он сделал 8 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

Добавим, что Оклахома вырвала победу благодаря двум овертаймам, игра закончилась со счётом 141:135.

