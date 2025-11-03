iSport.ua
Баскетбол

Оклахома вошла в историю НБА, повторив достижение Бостона и Хьюстона

Семь побед подряд на старте сезона.
Сегодня, 11:53       Автор: Валентина Чорноштан
Оклахома-Сити Тендер / Getty Images
Оклахома-Сити Тендер / Getty Images

Оклахома-Сити обыграла Новый Орлеан со счетом 137:106.

Эта победа стала седьмой подряд для подопечных Марка Дейно на старте регулярного чемпионата НБА. Команда повторила успешный старт прошлого сезона.

Добавим, что в сезоне 2024/25 именно Оклахома-Сити Тандер выиграла чемпионат.

На данный момент Оклахома-Сити стала третьей командой в истории НБА, которой удалось начать два сезона подряд с семи побед, присоединившись к Бостону (1963–1965) и Хьюстону (1993–1995).

Следующая игра Тандера состоится 5 ноября против Клипперс. Отметим, что в прошлом сезоне именно в восьмом матче регулярки Оклахома потерпела первое поражение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер

