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НБА: Оклахома уверенно одолела Кливленд, Сакраменто Леня победило Хьюстон

Ночью состоялось несколько матчей регулярного сезона.
Сегодня, 07:50
Оклахома - Кливленд / Getty Images
Оклахома - Кливленд / Getty Images

В рамках регулярного сезона НБА состоялось 5 поединков.

В самом главном для украинского зрителя Сакраменто Алексея Леня переиграло Хьюстон Рокетс. Впрочем, сам Лень в матче не принял участия.

Детройт - Индиана 100:111

Детройт: Гардуэй (25), Каннингем (20 + 9 передач + 7 потерь), Дюрен (17 + 17 подборов), Харрис (10), Томпсон (8 + 7 подборов) - старт; Сассер (6), Фонтеккьо (5), Холланд (4), Бизли (3), Стюарт (2 + 13 подборов).

Индиана: Тернер (28), Сиакам (26 + 7 подборов + 7 передач), Халибертон (17 + 8 передач), Нембхард (12 + 6 передач), Несмит (9) - старт; Уокер (8), Топпин (7), Шеппард (2), Макконнелл (2), Брайант (0).

Вашингтон - Финикс 123:130

Вашингтон: Пул (18), Сарр (16 + 9 подборов), Кулибали (13), Керрингтон (6), Кузма (5) - старт; Джордж (24), Кисперт (14), Валанчюнас (11 + 8 подборов), Шемпени (10), Батлер (6).

Финикс Букер (37), Дюрант (23), Данн (18 + 11 подборов), Джонс (9 + 10 передач), Пламли (6 + 10 подборов) - старт; Аллен (21), О'Нил (9), Моррис (4 + 7 передач), Бол (3), Игодаро (0).

Оклахома - Кливленд 134:110

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (40 + 8 передач), Дорт (22), Джейлен Уильямс (19), Уоллес (6), Джейлин Уильямс (5) - старт; Джо (12), Карлсон (11), Карузо (10), Виггинс (4), Дженг (3), К. Уильямс (2), Флеглер (0), Дюкас (0).

Кливленд Гарленд (20 + 9 передач), Аллен (13 + 7 подборов), Митчелл (8), Уэйд (6), Э. Мобли (5) - старт; Джером (12), Леверт (9), Меррилл (9), Портер (8), Окоро (7), Тайсон (5), Ньянг (5), Томпсон (4 + 7 подборов), Струс (3).

Сакраменто - Хьюстон 132:127

Сакраменто: Дерозан (35), Монк (26 + 9 передач), Фокс (19 + 7 передач), Мюррей (18 + 11 подборов), Сабонис (18 + 14 подборов + 7 передач) - старт; Эллис (6), Хертер (5), Лайлс (5), Картер (0).

Хьюстон Грин (28), Шенгюн (21 + 10 подборов), Томпсон (20 + 10 подборов), Брукс (12), Грин (10) - старт; Исон (16), Уитмор (9), А. Холидей (6), Адамс (5).

Портленд - Клипперс 89 - 118

Портленд Хендерсон (16 + 6 передач), Эйтон (14 + 7 подборов), Шарп (12), Саймонс (0), Камара (0) - старт; Бентон (23), Мюррей (9), Рупер (5), Р.Рит (4), Р.Уильямс (4 + 7 подборов), Уокер (2), Минайя (0).

Клипперс: Пауэлл (23), Харден (19 + 6 передач), Д. Джонс (13), Зубац (10 + 8 подборов), Данн (7) - старт; Мэнн (14), Коффи (10), Портер (8), Браун (4), Бамба (4 + 7 подборов), Хайленд (3), Батюм (3), Миллер (0), Джонс (0).

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