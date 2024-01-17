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Баскетбол

НБА оштрафовала тренера Леня за презентацию ошибок судей на ноутбуке

Счет на карточке Майка Брауна уменьшится на 50 тысяч долларов.
Сегодня, 11:58
Майк Браун / скриншот
Майк Браун / скриншот

НБА оштрафовала тренера Сакраменто Кингз Майка Брауна на 50 тысяч долларов за его агрессивные высказывания в адрес рефери и последующую критику судейства с помощью ноутбука, сообщает ESPN.

Джо Дюмарс, руководитель баскетбольного отдела лиги, наложил штраф на Брауна за "агрессивное преследование официального лица во время игры и за публичную критику судейства" после поражения его команды в овертайме от Милуоки Бакс со счетом 142:143.

Браун был удален в четвертой четверти после того, как выскочил на паркет и кричал на рефери Интэ Хвана. Игрокам Кингз пришлось сдерживать своего тренера и уводить его с площадки.

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Позже Браун во время послематчевой пресс-конференции использовал ноутбук, чтобы показать журналистам спорные эпизоды и подчеркнуть разницу в количестве штрафных бросков между командами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Майк Браун Алексей Лень

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