НБА оштрафовала тренера Леня за презентацию ошибок судей на ноутбуке

Счет на карточке Майка Брауна уменьшится на 50 тысяч долларов.

НБА оштрафовала тренера Сакраменто Кингз Майка Брауна на 50 тысяч долларов за его агрессивные высказывания в адрес рефери и последующую критику судейства с помощью ноутбука, сообщает ESPN.

Джо Дюмарс, руководитель баскетбольного отдела лиги, наложил штраф на Брауна за "агрессивное преследование официального лица во время игры и за публичную критику судейства" после поражения его команды в овертайме от Милуоки Бакс со счетом 142:143.

Браун был удален в четвертой четверти после того, как выскочил на паркет и кричал на рефери Интэ Хвана. Игрокам Кингз пришлось сдерживать своего тренера и уводить его с площадки.

Читай также: Женщина обвинила владельца Никс и Рейнджерс в принуждении к сексу

Позже Браун во время послематчевой пресс-конференции использовал ноутбук, чтобы показать журналистам спорные эпизоды и подчеркнуть разницу в количестве штрафных бросков между командами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!