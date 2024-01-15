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Баскетбол

Тренер Леня с помощью ноутбука указал на ошибки судей в матче Милуоки - Сакраменто

Майк Браун наглядно продемонстрировал, из-за чего он пришел в ярость, которая стала причиной его удаления.
Сегодня, 18:04
Игроки Сакраменто сдерживают Майка Брауна / Getty Images
Игроки Сакраменто сдерживают Майка Брауна / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Сакраменто с Алексеем Ленем в составе уступил Милуоки в овертайме со счетом 142:143.

Главный тренер Кингз Майк Браун был удален в начале четвертой четверти после того, как он выскочил на площадку с криками в адрес судьи. Игрокам Сакраменто пришлось сдерживать своего наставника и затем увести его за пределы паркета.

Во время пресс-конференции после матча Браун заявил, что рефери были не последовательны в своих решениях. Во время своей речи он использовал ноутбук с видео моментов, которые, по его мнению, были неправильно трактованы.

"Сейчас я покажу вам, за что меня удалили (Браун затем прокомментировал несколько эпизодов из матча). Судьи — люди, и они могут совершать ошибки, но вы просто надеетесь, что у судей есть какая-то последовательность", - цитирует наставника ESPN.

"Судьи сегодня были великолепны, они общались со мной весь вечер. Но что касается последовательности, вы, ребята, видели это прямо здесь (указал на ноутбук). На мой взгляд, сегодня вечером не было последовательности".

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На данный момент Сакраменто занимает шестое место Западной конференции, имея положительный баланс побед (23-16)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Майк Браун Алексей Лень

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