Мемфис остался без еще одного важного игрока на длительный срок

Дела у Гриззлис становятся все хуже и хуже, ведь команда осталась без четырех представителей стартовой пятерки.

Атакующий защитник Мемфиса Десмонд Бэйн пропустит как минимум шесть недель из-за растяжения связок левого голеностопа, сообщает ESPN.

Бэйн получил травму во время матча против Клипперс (119:128). Он стал четвертым игроком стартового состава Гриззлис, который выбыл из игры на длительный период из-за травмы.

Первым в лазарет отправился Стивен Адамс, который пропустит весь сезон после операции на колене.

Затем к нему присоединился Джа Морант, который также выбыл до конца сезона после операции на плече. До этого он успел сыграть всего девять матчей, пропустив 25 игр из-за дисквалификации.

Читай также: Майами установит статую Уэйда возле домашней арены в этом году

Совсем недавно посетителем лазарета стал Маркус Смарт из-за проблем с безымянным пальцем правой руки. Эта травма стоила ему шести недель карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!