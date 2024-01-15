Мемфис остался без еще одного важного игрока на длительный срок
Атакующий защитник Мемфиса Десмонд Бэйн пропустит как минимум шесть недель из-за растяжения связок левого голеностопа, сообщает ESPN.
Бэйн получил травму во время матча против Клипперс (119:128). Он стал четвертым игроком стартового состава Гриззлис, который выбыл из игры на длительный период из-за травмы.
Первым в лазарет отправился Стивен Адамс, который пропустит весь сезон после операции на колене.
Затем к нему присоединился Джа Морант, который также выбыл до конца сезона после операции на плече. До этого он успел сыграть всего девять матчей, пропустив 25 игр из-за дисквалификации.
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Совсем недавно посетителем лазарета стал Маркус Смарт из-за проблем с безымянным пальцем правой руки. Эта травма стоила ему шести недель карьеры.
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