Морант выбыл до конца сезона из-за травмы

Не успел Джа толком разыграться, как он вынужден отправиться на операционный стол.

Суперзвезда Мемфиса Джа Морант перенесет операцию на правом плече, которая досрочно завершит его сезон, сообщает ESPN.

Разыгрывающий Гриззлис получил вывих плеча во время тренировки, из-за чего он пропустил победный матч против Финикса (121:115).

По сообщению команды, Морант прошел МРТ, которая выявила разрыв связок - для его восстановления потребуется хирургическое вмешательство. Ожидается, что игрок будет полностью готов к началу сезона-2024/25.

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Напомним, что Джа Морант пропустил первые 25 матчей регулярного сезона из-за дисквалификации. После его возвращения Мемфис выиграл шесть матчей из девяти.

Стоит отметить, что Морант будет вторым игроком стартового состава Гриззлис, перенесшим операцию, которая завершит сезон. Ранее стало известно, что Стивен Адамс полностью пропустит нынешний сезон из-за операции на правом колене.

В своих девяти матчах Джа Морант набирал в среднем 25,1 очка, 5,6 подбора и 8,1 передачи. На данный момент Мемфис занимает тринадцатое место на Западе, имея баланс побед 13-23.

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