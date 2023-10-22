"Аквамен" из Мемфиса пропустит весь следующий сезон из-за тяжелой травмы

Центровой Мемфиса Стивен Адамс не сможет сыграть в предстоящем сезоне, сообщает ESPN.

По информации источника, 30-летнему новозеландцу предстоит перенести операцию на задней крестообразной связке правого колена, о чем сообщила команда.

Мемфис заявил, что "реабилитация без операции не помогла устранить продолжающуюся нестабильность колена". Организация ожидает полного восстановления центрового к старту сезона-2024/25.

Первоначально предполагалось, что он пропустит от трех до пяти недель, когда впервые получил травму. Но это отсутствие затянулось до конца сезона-2022/23.

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Стоит отметить, что Адамс не играл за Гриззлис в регулярном сезоне с тех пор, как получил травму в январе. Он принял участие в двух предсезонных играх против Индианы (127:122) и Атланты (102:103), при этом пропустив три встречи.

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