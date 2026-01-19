Центровой Хьюстона Стивен Адамс получил травму

Не смог самостоятельно покинуть площадку после повреждения.

В ночь на 19 января прошли матчи регулярного чемпионата НБА, в одном из которых Хьюстон в игре против Нового Орлеана потерял своего ключевого центрового.

Стивен Адамс в четвертой четверти неудачно приземлился на левую ногу, из-за чего центровой покинул площадку с посторонней помощью.

После игры главный тренер Хьюстона рассказал, что у Адамса диагностировали растяжение голеностопа с сильным отеком, сообщает CBS Sports.

В матче против Нового Орлеана центровой набрал 5 очков и 10 подборов, проведя на паркете 27 минут.

Также в этой встрече один из форвардов Хьюстона сумел обойти Дирка Новицки в списке лучших бомбардиров в истории НБА.

