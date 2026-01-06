iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Проблемы для Хьюстона. Шенгюн выбыл после матча с Далласом

Шенгюн под вопросом на ближайшие матчи Рокетс.
Сегодня, 13:47       Автор: Валентина Чорноштан
Алперен Шенгюн / Getty Images
Алперен Шенгюн / Getty Images

Центровой Хьюстона Алперен Шенгюн получил травму.

В матче против Далласа, который прошел в ночь на 4 января, Алперен получил повреждение правого голеностопа.

Инцидент произошел в самом начале первой четверти во время борьбы за подбор. Шенгюн подвернул ногу и, прихрамывая, сначала направился на скамейку, а затем ушел в раздевалку.

По информации главного тренера Рокетс, центровому потребуется еще 10-14 дней на восстановление.

К слову, рекомендуем посмотреть подборку лучших игровых эпизодов минувшего игрового дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хьюстон Рокетс Альперен Шенгюн

Статьи по теме

Исторический момент. Дюрэнт преодолел рубеж 31 тыс. очков в НБА Исторический момент. Дюрэнт преодолел рубеж 31 тыс. очков в НБА
НБА: Хьюстон одолел Кливленд, Майами обыграл Голден Стэйт, победы Оклахомы и Денвера НБА: Хьюстон одолел Кливленд, Майами обыграл Голден Стэйт, победы Оклахомы и Денвера
НБА: Оклахома обыграла Хьюстон в овертайме НБА: Оклахома обыграла Хьюстон в овертайме
Яннис, Дончич и еще три звезды НБА составили символическую сборную Евробаскета-2025 Яннис, Дончич и еще три звезды НБА составили символическую сборную Евробаскета-2025

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Зинченко выйдет на матч с Вест Хэмом, Довбик встретится с Лечче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Продолжает путь в Окленде. Свитолину ожидает матч против Кэти Бултер
просмотров
Костюк получила соперницу для первого матча в 2026 году
просмотров

Последние новости

Европа18:01
Манчестер Юнайтед имеет несколько фаворитов на должность временного тренера
НБА17:57
Денвер узнал ориентировочную дату возвращения Йокича
Биатлон17:28
Сборная Норвегии по биатлону объявила предварительную заявку на Олимпиаду
Европа17:25
"Топ-тренер": Гвардиола прокомментировал отставку Аморима
Теннис16:55
Ястремская будет противостоять Фернандес во втором круге Брисбена
Другие страны16:29
Роналду нацелил Ан-Наср на громкий трансфер
Европа15:44
Манчестер Сити потерял очередного защитника
Формула 114:53
Середняк Формулы-1 изменил дату презентации нового болида
Европа14:47
Бывший тренер Шахтёра может возглавить Манчестер Юнайтед
Европа и мир14:24
Пастрняк и Нечас попали в заявку Чехии на Олимпийские игры-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK