Проблемы для Хьюстона. Шенгюн выбыл после матча с Далласом

Шенгюн под вопросом на ближайшие матчи Рокетс.

Центровой Хьюстона Алперен Шенгюн получил травму.

В матче против Далласа, который прошел в ночь на 4 января, Алперен получил повреждение правого голеностопа.

Инцидент произошел в самом начале первой четверти во время борьбы за подбор. Шенгюн подвернул ногу и, прихрамывая, сначала направился на скамейку, а затем ушел в раздевалку.

Alperen Sengun will likely be out for the next 10-14 days, per head coach Ime Udoka



Udoka said Sengun needs to “get the swelling and pain tolerance down” and improve his mobility before returning



(H/T @BinkleyHoops) pic.twitter.com/ubwZT5D8V4 — SleeperRockets (@SleeperRockets) January 5, 2026

По информации главного тренера Рокетс, центровому потребуется еще 10-14 дней на восстановление.

