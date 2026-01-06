Проблемы для Хьюстона. Шенгюн выбыл после матча с Далласом
Центровой Хьюстона Алперен Шенгюн получил травму.
В матче против Далласа, который прошел в ночь на 4 января, Алперен получил повреждение правого голеностопа.
Инцидент произошел в самом начале первой четверти во время борьбы за подбор. Шенгюн подвернул ногу и, прихрамывая, сначала направился на скамейку, а затем ушел в раздевалку.
Alperen Sengun will likely be out for the next 10-14 days, per head coach Ime Udoka— SleeperRockets (@SleeperRockets) January 5, 2026
Udoka said Sengun needs to “get the swelling and pain tolerance down” and improve his mobility before returning
(H/T @BinkleyHoops) pic.twitter.com/ubwZT5D8V4
По информации главного тренера Рокетс, центровому потребуется еще 10-14 дней на восстановление.
