НБА: Браун накидал 50 очков Клипперс, Никс проиграли, Даллас переиграл Хьюстон

Знакомим вас с результатами игрового дня в НБА.

В Национальной баскетбольной Ассоциации прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

Миннесота приехала в гости к Майами и одержала победу, тогда как Нью-Йорк дома не сумел победить Филадельфию с Эмбидом.

Сан-Антонио проиграл без Вембаньямы, а Чикаго без Гидди. Самым результативным игроком дня стал Джейлен Браун, который набрал 50 очков в матче против Клипперс.

Результаты матчей за 4 января

Майами — Миннесота — 115:125 (25:27, 25:29, 36:34, 29:35)

Майами: Пауэлл (21), Митчелл (14 + 6 передач), Уиггинс (12), Адебайо (12 + 9 подборов), Уэйр (11 + 8 подборов) – старт; Йович (14), Фонтеккьо (9), Гарднер (7), Смит (6), Хакес (6), Якучионис (3).

Миннесота: Эдвардс (33), Рэндл (23 + 10 подборов), Гобер (13 + 12 подборов), Дивинченцо (11 + 8 подборов), Макдэниэлс (5) – старт; Рид (29), Конли (5), Хайлэнд (4), Кларк (2).

Нью-Йорк — Филадельфия — 119:130 (30:31, 28:35, 29:33, 32:31)

Нью-Йорк: Брансон (31), Таунс (23 + 14 подборов), Ануноби (19 + 6 передач), Бриджес (12 + 6 передач), Робинсон (2) – старт; Макбрайд (20), Колек (6), Кларксон (3), Маккаллар (3).

Филадельфия: Макси (36 + 8 подборов), Эджкомб (26), Эмбиид (26 + 10 подборов), Джордж (15 + 8 подборов + 6 передач), Барлоу (5) – старт; Граймс (10), Маккейн (6), Уокер (4), Бона (2).

Торонто — Атланта — 134:117 (35:29, 42:41, 30:36, 27:11)

Торонто: Барретт (29), Ингрэм (29 + 9 подборов), Барнс (20 + 7 подборов), Куикли (15 + 7 передач), Мюррэй-Бойлс (6) – старт; Мамукелашвили (13 + 12 подборов + 8 передач), Шэд (10), Дик (7), Уолтер (5).

Атланта: Александер-Уокер (31 + 6 потерь), Джонсон (30 + 7 подборов + 9 передач), Дэниэлс (20 + 12 передач), Рисаше (8 + 7 подборов), Оконгву (4) – старт; Крейчи (13), Уоллес (11).

Сан-Антонио — Портленд — 110:115 (24:35, 27:20, 29:32, 30:28)

Сан-Антонио: Корнет (23 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Шэмпени (20 + 10 подборов), Фокс (19), Касл (16 + 9 передач), Барнс (14) – старт; Харпер (6), К. Джонсон (5 + 8 подборов), Олиник (5), Брайан (2), Уотерс (0).

Портленд: Авдия (29 + 11 подборов + 10 передач), Клинган (24 + 12 подборов), Камара (20 + 8 подборов), Шарп (6), Мюррэй (6) – старт; Лав (16), Сиссоко (7), Рупер (5), Ян Ханьсэнь (2).

Чикаго — Шарлотт — 99:112 (39:27, 19:23, 17:32, 24:30)

Чикаго: Вучевич (28 + 7 подборов + 8 передач), Бузелис (17 + 8 подборов), Джонс (10 + 8 передач), Смит (9), Окоро (2) – старт; Досунму (16), Хертер (9 + 11 подборов + 7 передач), Терри (5), Филлипс (3), Уильямс (0).

Шарлотт: Бриджес (26 + 14 подборов), Миллер (22), Книппел (18), Болл (17 + 7 передач), Холл (10) – старт; Секстон (13), Грин (3), Джеймс (3 + 7 подборов), Макнили (0).

Даллас — Хьюстон — 110:104 (25:31, 32:19, 30:25, 23:29)

Даллас: Дэвис (26 + 12 подборов + 5 блок-шотов + 5 потерь), Кристи (24 + 7 подборов), Флэгг (10 + 7 подборов + 6 передач), Гэффорд (9 + 8 подборов), Вашингтон (0) – старт; Уильямс (15 + 7 подборов), Маршалл (10), Томпсон (9), Нембхард (5), Калеб Мартин (2).

Хьюстон: Дюрэнт (34 + 7 передач), Томпсон (20 + 12 подборов), Исон (19 + 10 подборов), Смит (7 + 9 подборов), Шенгюн (0) – старт; Капела (8 + 8 подборов + 5 перехватов), Шеппард (8), Тэйт (3), Финни-Смит (3), Окоги (2), А. Холидэй (0).

Голден Стэйт — Юта — 123:114 (25:29, 33:36, 42:31, 23:18)

Голден Стэйт: Карри (31), Пост (15), Батлер (15 + 7 передач), Муди (8), Др. Грин (8) – старт; Мелтон (13 + 7 подборов), Пэйтон II (10 + 8 подборов), Джексон-Дэвис (9), Ричард (8), Подземски (6 + 8 передач), Сантос (0).

Юта: Маркканен (35), Джордж (22 + 9 передач + 7 потерь), Сенсабо (12), Михайлюк (10), Лав (5 + 11 подборов) – старт; Коллиер (8 + 7 передач), Клэйтон (8), Филиповски (7), Уильямс (6), Хендрикс (1).

Клипперс — Бостон — 115:146 (28:42, 35:29, 36:42, 16:33)

Клипперс: Коллинз (22), Леонард (22), Харден (18 + 12 передач), Данн (10 + 6 передач), Б. Лопес (6) – старт; Д. Джонс (19), Батюм (6), Зубац (4 + 7 подборов), Браун (4), Миллер (2), Кристи (2).

Бостон: Браун (50 + 6 передач), Уайт (29 + 7 передач), Притчард (12 + 8 передач), Хаузер (8), Кета (8 + 9 подборов) – старт; Саймонс (15), Уолш (13 + 13 подборов), Гарза (11).

