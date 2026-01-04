iSport.ua
Михайлюк наконец-то набрал двузначное количество очков

Украинский защитник, однако, не помог Юте победить.
Сегодня, 07:42       Автор: Василий Войтюк
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Свингмен Юты Джаз Святослав Михайлюк в очередной раз вышел на паркет в стартовом составе своей команды.

Юта провела поединок на выезде против Голден Стэйт, но не сумела одержать победу (114:123).

Михайлюк отыграл 27:53 минуты, за которые набрал 10 очков (4 с 6 с игры, 2 из 4 с дистанции), добавив к ним 3 подбора, 2 ассиста и 2 фола.

С 20 декабря прошлого Святослав впервые набрал 10 или более очков, до этого в пяти матчах подряд останавливаясь максимум на показателе в 9 баллов. 

Напомним, что в одном из предыдущих своих поединков Михайлюк обновил персональный рекорд в НБА.

