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Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА завершил карьеру

Андре Игудала провел в лиге 19 сезонов.
Сегодня, 19:10
Андре Игудала / Getty Images
Андре Игудала / Getty Images

Экс-форвард Голден Стейт Уорриорз Андре Игудала завершил карьеру в возрасте 39 лет.

Уже бывший американский баскетболист объявил о своем решении сегодня, 20 октября. Игудала заявил, что ему кажется, что это правильный момент для изменений.

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"Это как раз подходящее время для перемен. Время для меня стало ограниченным, и я не хотел ничего отодвигать на задний план. Я не хотел больше пытаться жертвовать временем. Особенно это касается времени на площадке и вне ее, с семьей", - заявил Игудала

Отметим, что с Голден Стейт Андре четырежды становился чемпионом НБА в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стейт Уорриорс Андре Игудала

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