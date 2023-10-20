Четырехкратный чемпион НБА завершил карьеру

Экс-форвард Голден Стейт Уорриорз Андре Игудала завершил карьеру в возрасте 39 лет.

Уже бывший американский баскетболист объявил о своем решении сегодня, 20 октября. Игудала заявил, что ему кажется, что это правильный момент для изменений.

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"Это как раз подходящее время для перемен. Время для меня стало ограниченным, и я не хотел ничего отодвигать на задний план. Я не хотел больше пытаться жертвовать временем. Особенно это касается времени на площадке и вне ее, с семьей", - заявил Игудала

Отметим, что с Голден Стейт Андре четырежды становился чемпионом НБА в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах.

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