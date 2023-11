Четырехкратный чемпион НБА стал и.о. исполнительного директора профсоюза игроков

Четырехкратный чемпион НБА в составе Голден Стэйт Андре Игудала был назначен исполняющим обязанности исполнительного директора профсоюза игроков, сообщает The Athletic.

Нынешний исполнительный директор Тамика Тремальо, вступившая в должность в январе 2022 года, подает в отставку, чтобы "исследовать новые возможности".

Люди, близкие к Тремальо, понятия не имели о предстоящем шаге. Еще в среду, 9 ноября, она обсуждала планы посетить будущие Олимпийские игры в Париже в качестве исполнительного директора. Она также активно планировала посещение команд лиги.

