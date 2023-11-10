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Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА стал и.о. исполнительного директора профсоюза игроков

При этом неожиданная отставка человека, который занимал эту должность, у многих вызвала удивление.
Сегодня, 14:55
Андре Игудала / Getty Images
Андре Игудала / Getty Images

Четырехкратный чемпион НБА в составе Голден Стэйт Андре Игудала был назначен исполняющим обязанности исполнительного директора профсоюза игроков, сообщает The Athletic.

Нынешний исполнительный директор Тамика Тремальо, вступившая в должность в январе 2022 года, подает в отставку, чтобы "исследовать новые возможности".

Люди, близкие к Тремальо, понятия не имели о предстоящем шаге. Еще в среду, 9 ноября, она обсуждала планы посетить будущие Олимпийские игры в Париже в качестве исполнительного директора. Она также активно планировала посещение команд лиги.

Напомним, что MVP Финала 2015 года недавно объявил о завершении карьеры, проведя в лиге 19 сезонов.

Тогда он также сообщил, что планирует сосредоточиться на своей карьере в качестве начинающего инвестора, управляя венчурным фондом Mosaic стоимостью 200 миллионов долларов вместе с деловым партнером Руди Клайн-Томасом.

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По данным The New York Times, Игудала уже является инвестором Лидс Юнайтед, Zoom, женской футбольной команды из Сан-Франциско Bay FC и команды TGL.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андре Игудала

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