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Баскетбол

На экс-одноклубника Михайлюка подали иск в суд на 200 миллионов долларов

Один человек считает, что ЛаМело Болл и его отец "кинули" его на кругленькую сумму.
Сегодня, 14:43
ЛаМело Болл / Getty Images
ЛаМело Болл / Getty Images

Алан Фостер, со-основатель бренда Big Baller Brand, подал в суд на семейство Боллов, в частности на ЛаВара, Тину и защитника Шарлотт ЛаМело, а также Puma сообщает TMZ.

По информации источника, Фостер считает, что все они "развели" его на сотни миллионов долларов.

Претензии Фостера были изложены в новом иске, поданном в федеральный суд Калифорнии ранее на этой неделе, примерно через четыре года после того, как он поссорился с семьей Болл из-за бизнеса.

В иске Фостер утверждает, что в рамках своей должности в BBB он помогал развивать бренд ЛаМело "Melo", придумав именную линию кроссовок "MB1", когда игрок Хорнетс был еще подростком.

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Фостер утверждает, что все это в конечном итоге привело к созданию первых фирменных кроссовок ЛаМело, MB1, которые, по его словам, имели большой успех.

Однако, по словам Фостера, ЛаВар решил вытеснить его из компании, создав вторую версию BBB. Отец баскетболиста попытался передать товарные знаки Фостера, чтобы лишить его "огромных прибылей" от успешный бренд.

Фостер считает, что, когда Мело в конечном итоге подписал выгодный контракт на производство обуви с Puma, баскетболист и компания нарушили его товарные знаки. По его мнению, ущерб, который он понес в результате всего этого, превышает 200 миллионов долларов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шарлотт Хорнетс ЛаМело Болл

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