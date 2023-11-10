Мемфис понизил цену на билеты до уровня картошки фри
Ужасный старт нового регулярного сезона, а также отсутствие Джа Моранта в первой его части сделали свое ужасное дело для фронт-офиса Мемфиса.
Без своей главной звезды Гриззлис страдают в атаке, а новоприбывший Маркус Смарт не может самостоятельно исправить ситуацию в обороне команды.
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Это привело к тому, что руководство Мемфиса приняло решение опустить уровень цен на билеты домашних матчей.
Как сообщает ClutchPoints, самый дешевый билет на недавний матч против Майами 102:108) стоил всего четыре доллара. Для сравнения, цена на среднюю картошку фри в МакДональдсе составляет четыре доллара и одиннадцать центов.
На данный момент Мемфис занимает последнее место Западной конференции, имея баланс побед 1-7, худший в лиге.
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