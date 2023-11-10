НБА: Милуоки с 54 очками Янниса уступил Индиане, Атланта обыграла Орландо
В ночь на пятницу, 10 ноября, состоялись два матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 9 ноября
Индиана – Милуоки 126:124 (38:24, 28:36, 27:34, 33:30)
Индиана: Халибертон (29 + 10 передач), Матурин (26 + 11 подборов), Тернер (21), Б. Браун (11 + 9 подборов + 7 передач), Топпин (7) – старт; Хилд (11), Нембард (10), Несмит (6), Джексон (3), Тайс (2).
Милуоки: Я. Адетокумбо (54 + 12 подборов + 8 потерь), Миддлтон (19), Бизли (13), Пэйн (7), Б. Лопес (2) – старт; Портис (11 + 8 подборов), Коннотон (8), Краудер (5), Боучэмп (5), Джексон (0).
Орландо – Атланта 119:120 (34:34, 35:39, 29:20, 21:27)
Орландо: Саггс (21 + 7 перехватов), Банкеро (17 + 8 подборов + 5 потерь), Фульц (13), Битадзе (12), Ф. Вагнер (12 + 7 подборов) – старт; М. Вагнер (13 + 7 подборов), Айзек (12 + 7 подборов), Блэк (9), Энтони (7), Инглс (3), Окики (0).
Атланта: Янг (41 + 8 передач), Джонсон (19 + 9 подборов), Мюррэй (16), Хантер (12), Капела (6 + 11 подборов) – старт; Богданович (15), Оконгву (7 + 4 блок-шота), Бей (2), Гриффин (2), Фернанду (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!