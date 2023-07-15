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Многократный чемпион НБА и самый ценный игрок регулярки стали совладельцами Лидса

Все больше баскетболистов инвестируют в футбол.
Вчера, 22:21
Расселл Уэстбрук и Андре Игудала / Getty Images
Расселл Уэстбрук и Андре Игудала / Getty Images

В июне владельцы команды НФЛ Сан-Франциско объявили о начале процесса по приобретению Лидса. 

В инвестиционную группу 49-х вошли четырехкратный чемпион НБА в составе Голден Стэйт Андре Игудала, а также игроки НБА Лэрри Нэнс-младший (Новый Орлеан) и Ти Джей МакКоннелл (Индиана).

Последним пополнением данной компании стал звездный защитник Клипперс Расселл Уэстбрук, сообщает ESPN.

"Мне посчастливилось поговорить с некоторыми партнерами по этой сделке, которые уже владеют клубом — с 49-ми", — сказал Уэстбрук.

"Я обсудил это с друзьями, а также поговорил с моим деловым партнером о разных вещах, выясняя, была ли это правильная сделка и как мы могли бы изменить ее".

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Группа 49ers Enterprises, инвестиционное подразделение команды НФЛ, является акционером "павлинов" с момента ее первоначальной инвестиции в мае 2018 года.

Стоит отметить, что в число инвесторов также вошли гольфисты Джордан Спит и Джастин Томас.

Напомним, что в начале июня Расселл Уэстбрук переподписался с Клипперс, согласившись на двухлетний контракт на 7,8 миллиона долларов.

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