Многократный чемпион НБА и самый ценный игрок регулярки стали совладельцами Лидса

В июне владельцы команды НФЛ Сан-Франциско объявили о начале процесса по приобретению Лидса.

В инвестиционную группу 49-х вошли четырехкратный чемпион НБА в составе Голден Стэйт Андре Игудала, а также игроки НБА Лэрри Нэнс-младший (Новый Орлеан) и Ти Джей МакКоннелл (Индиана).

Последним пополнением данной компании стал звездный защитник Клипперс Расселл Уэстбрук, сообщает ESPN.

"Мне посчастливилось поговорить с некоторыми партнерами по этой сделке, которые уже владеют клубом — с 49-ми", — сказал Уэстбрук.

"Я обсудил это с друзьями, а также поговорил с моим деловым партнером о разных вещах, выясняя, была ли это правильная сделка и как мы могли бы изменить ее".

