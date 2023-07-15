Юты оказалось мало: Уэйд стал совладельцем команды ЖНБА из его родного города

Легенда Майами все больше инвестирует в американский спорт.

Трехкратный чемпион НБА в составе Майами Дуэйн Уэйд стал совладельцем Чикаго Скай - команды женской национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ESPN.

Легендарный защитник, будучи уроженцем Чикаго, присоединился к группе инвесторов, которые приобрели примерно 10% акций организации.

"Мы все говорим о поддержке, и поддержка у всех выглядит по-разному", — сказал Уэйд. "И поэтому вместо того, чтобы писать в Twitter и говорить, я решил перейти на следующий уровень, и это был следующий уровень для меня".

"Это прекрасная возможность стать частью лиги на самых ранних стадиях ее развития. В будущем будет происходить прогресс, и поэтому я хочу быть частью прогресса этой лиги".

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Сообщается, что такое событие получило восторженные отзывы игроков команды.

Инвестиции "Флэша" еще подлежат утверждению советом управляющих ЖНБА. Точная доля его владения не разглашается.

Напомним, что Дуэйн Уэйд уже владеет долями акций Юты Джаз и Реал Солт-Лейк из МЛС.

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